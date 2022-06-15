Ağrı Müftüsü Büyük TDV'ye kurban bağışında bulundu

Ağrı Müftüsü Celal Büyük, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yurt dışı için kurban bağışında bulundu.

İl Müftüsü Büyük, Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesi'nde açılan kurban bağış standını ziyaret etti.

Vakfa kurban bağışında bulunan Büyük, TDV'nin uzun yıllardır yurt içi ve dışında vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yaptığını söyledi.

Maddi durumu iyi olanların vekalet yoluyla bağışta bulunması gerektiğini belirten Büyük, şunları kaydetti:

"Vekalet yoluyla alınan kurbanlar, alanında uzman kişiler tarafından kesiliyor ve ilgili bölgelerde bunların dağıtımı yapılıyor. Hem yurt içindeki ihtiyaç sahiplerimizin bir nebze olsun bayram sevinci yaşamalarına katkı sağlıyor hem de özellikle dünyanın farklı bölgelerinde seneden seneye kurban eti gören hem Müslümanların ve diğer insanların böylece ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Özellikle yurt dışı ayağı çok önemlidir. Faaliyetin mottosu 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş.' Aslında bir yakınlaşmaya vesile oluyor. Bir yıl boyunca kurban etine hasret insanlara biz bu vesileyle devletimizin ve buradaki insanlarımızın merhametini götürmüş oluyoruz. Ağrılı vatandaşlarımızı bu güzel faaliyete davet ediyorum."