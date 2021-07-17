Üye Girişi
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu - Son Dakika

Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu

17.07.2021 10:40
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu, System.String[]

Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Fiyatların 8 bin TL'den başlayıp, 32 bin TL'ye kadar çıktığı Kocaeli pazarında, en gözde hayvan ise 1 ton 200 kiloluk tosun oldu. Sahibinin, 'Ağrı'nın gözdesi' diye sevdiği 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor. Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıkları tercih ediyor. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılırken, fiyatların geçtiğimiz yıllarla hemen hemen aynı olduğu görüldü.

"Ağrı'nın gözdesi"

Hayvanlarını Ağrı'dan getirdiklerini vurgulayan satıcı Ümit Çeçen, "15 gündür buradayız, hayvanlarımız yayla malıdır. Buraya 45 hayvan getirdik. 1 ton 200 kilo olan tosunumuz zaten ilk günden 32 bin TL'ye satıldı. Biz 2 senedir bakıyorduk, onu da sattık. Şuan hayvanlarımız bitti. Son 1 tane kalmıştı, onu da bitirdik. Fiyatlarımız da 13 bin TL ile 32 bin TL arasında seyretti" ifadelerini kullandı.

"Her sene aynı satıcıdan alıyoruz"

Hayvan pazarında 15 bin 500 fiyat biçilen tosunu, 14 bin 750 TL'ye alan Şenol Öztürk, her sene aynı satıcıdan kurbanlık aldığına dikkat çekti. Öztürk, "Her şeyden memnunuz. Hayırlısıyla kurbanımızı keseceğiz. Fiyatlar da bizce çok makul. Bana göre bu fiyatlar tavuk fiyatı ile eş değer. Tavuğun kilosu zaten 18-20 TL olmuş. O yüzden bana göre fiyatlar çok normal" dedi.

"Yem fiyatlarındaki yükselişleri hayvana yansıtmadık"

Fiyatlarda herhangi bir oynamanın olmadığını söyleyen satıcı Serkan Moğultay, "Fiyatlarımız hemen hemen geçtiğimiz yıllardaki gibi. Yem fiyatlarında yükseliş vardı ama bunu hayvanlara yansıtmadık. Bu hayvanlar kurbanlık olduğu için fiyatlara yansıtmadık. Hem de yıllardan bu yana alışveriş yaptığımız müşteriler var. Onları da mağdur etmek istemedik" diye konuştu.

"Bu pazarı tek geçerim"

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'ndan memnun olduğunu dile getiren Moğultay, "Bu pazarı Türkiye'de tek geçerim. Kapıda 2 veteriner, içeride sağlıkçı, insanlar için ambulans var. Gece sabaha kadar bizim için bekleyen güvenlik var. Buraya sağlıksız hayvan giremiyor. Otelimiz, lokantamız var. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Fiyatlar 8 bin TL'den başlıyor

Serkan Moğultay, pazara 150 hayvan getirdiği, 105 hayvan sattığını söyledi. Hayvanlarının et oranın kemik oranından daha yüksek olduğunu belirten Moğultay, fiyatlarının ise 8 bin TL'den başlayıp, 24 bin TL'ye kadar çıktığını kaydetti. Küçükbaş hayvan satıcısı Adem Gökcü ise satışların güzel olduğunu belirterek, 250 hayvan getirdiğini, 150 tanesini sattığını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Kocaeli, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada 09:57 Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf 09:45 İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi 09:04 Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu 08:14 Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı 01:02 Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
10:45
Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım         
09:49
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu         
09:28
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş         
08:49
Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü         
01:36
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 10:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement