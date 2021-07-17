Üye Girişi
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu - Son Dakika

Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu

17.07.2021 11:40

Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu Kurban pazarlarında hareketlilik yükseldi Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu

Kurban pazarlarında hareketlilik yükseldi

KOCAELİ - Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Fiyatların 8 bin TL'den başlayıp, 32 bin TL'ye kadar çıktığı Kocaeli pazarında, en gözde hayvan ise 1 ton 200 kiloluk tosun oldu. Sahibinin, 'Ağrı'nın gözdesi' diye sevdiği 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor. Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıkları tercih ediyor. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılırken, fiyatların geçtiğimiz yıllarla hemen hemen aynı olduğu görüldü.

"Ağrı'nın gözdesi"

Hayvanlarını Ağrı'dan getirdiklerini vurgulayan satıcı Ümit Çeçen, "15 gündür buradayız, hayvanlarımız yayla malıdır. Buraya 45 hayvan getirdik. 1 ton 200 kilo olan tosunumuz zaten ilk günden 32 bin TL'ye satıldı. Biz 2 senedir bakıyorduk, onu da sattık. Şuan hayvanlarımız bitti. Son 1 tane kalmıştı, onu da bitirdik. Fiyatlarımız da 13 bin TL ile 32 bin TL arasında seyretti" ifadelerini kullandı.

"Her sene aynı satıcıdan alıyoruz"

Hayvan pazarında 15 bin 500 fiyat biçilen tosunu, 14 bin 750 TL'ye alan Şenol Öztürk, her sene aynı satıcıdan kurbanlık aldığına dikkat çekti. Öztürk, "Her şeyden memnunuz. Hayırlısıyla kurbanımızı keseceğiz. Fiyatlar da bizce çok makul. Bana göre bu fiyatlar tavuk fiyatı ile eş değer. Tavuğun kilosu zaten 18-20 TL olmuş. O yüzden bana göre fiyatlar çok normal" dedi.

"Yem fiyatlarındaki yükselişleri hayvana yansıtmadık"

Fiyatlarda herhangi bir oynamanın olmadığını söyleyen satıcı Serkan Moğultay, "Fiyatlarımız hemen hemen geçtiğimiz yıllardaki gibi. Yem fiyatlarında yükseliş vardı ama bunu hayvanlara yansıtmadık. Bu hayvanlar kurbanlık olduğu için fiyatlara yansıtmadık. Hem de yıllardan bu yana alışveriş yaptığımız müşteriler var. Onları da mağdur etmek istemedik" diye konuştu.

"Bu pazarı tek geçerim"

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'ndan memnun olduğunu dile getiren Moğultay, "Bu pazarı Türkiye'de tek geçerim. Kapıda 2 veteriner, içeride sağlıkçı, insanlar için ambulans var. Gece sabaha kadar bizim için bekleyen güvenlik var. Buraya sağlıksız hayvan giremiyor. Otelimiz, lokantamız var. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Fiyatlar 8 bin TL'den başlıyor

Serkan Moğultay, pazara 150 hayvan getirdiği, 105 hayvan sattığını söyledi. Hayvanlarının et oranın kemik oranından daha yüksek olduğunu belirten Moğultay, fiyatlarının ise 8 bin TL'den başlayıp, 24 bin TL'ye kadar çıktığını kaydetti. Küçükbaş hayvan satıcısı Adem Gökcü ise satışların güzel olduğunu belirterek, 250 hayvan getirdiğini, 150 tanesini sattığını sözlerine ekledi.

Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu
Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu

Kurban Bayramı, Kocaeli, Kurban, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı 12:30 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu 12:20 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den 11:45 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 11:20 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş 08:49 Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım
12:29 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
12:19 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu
12:11 Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
11:44 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!
11:19 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Karısı kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var Karısı kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var         
12:10
Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!         
11:32
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu         
22:10
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 12:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'nın 1 ton 200 kiloluk gözdesi, Kocaeli'de alıcı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement