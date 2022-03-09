Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli - Son Dakika
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Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli

09.03.2022 21:25
Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında yarın ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

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Taşlıçay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'nın 4 ilçesindeki köy okullarında eğitime kar engeli - Son Dakika
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