Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi

10.01.2021 11:01

Ağrı'nın dağ köylerinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ağrı'nın dağ köylerinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı besicilikle uğraşan yöredeki vatandaşlar, yılın yarısını kar altında geçirdikleri köylerde, hayvanlarını beslemek için büyük çaba sarf ediyor.

Besiciler, yaz aylarında yaylalarda ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını, kışın zorlu koşulların yanında kar ve dondurucu soğuklara rağmen ihmal etmiyor.

Kent merkezine bağlı yüksek rakımlı dağ köylerinde yaşayan besiciler, yaz aylarında tarlalarda tırpan ve iş makineleriyle biçerek kış için biriktirdikleri otları, hayvanlarına ulaştırmak için büyük uğraş veriyor.

Dondurucu soğukta hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Besiciler, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, her gün dondurucu soğuklara rağmen dışarıda hayvanlarının ot ve su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla karla kaplı dağlara giden besiciler, branda üzerine koydukları otları, atlar yardımıyla veya sırtlarında taşıyıp beyaz örtüyle kaplı tarlalara sererek, hayvanlarını besliyor.

Çukuralan köyünde besicilik yapan Mehmet Kızılaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk hava ve sis nedeniyle hayvanlarının günlük bakımını yaparken çok zorlandıklarını söyledi.

"Bu sene kar geç yağdı ama kış çok çetin geçiyor"

Hayvanlarını karın üzerinde besledikleri için soğuklar nedeniyle üşüdüklerini ve zaman zaman da hastalandıklarını ifade eden Kızılaslan, şöyle konuştu:

"Geceleri havalar çok soğuk, sıfırın altında 20 dereceleri buluyor. Bu şartlar altında hayvancılık yapıyoruz. Sabah erken saatlerde buraya gelerek koyunların otunu, samanını ve yemini hazırlıyoruz. Daha sonra koyunları besliyoruz. 2 saat boyunca soğuk havada bekliyoruz. Koyunları besledikten sonra ahıra götürüyoruz. Öğleden sonra tekrardan getiriyoruz. Bu sene kar geç yağdı ama kış çok çetin geçiyor."

Kızılaslan, fırtına ve sisli günlerde hayvanlarını beslemekte çok zorlandıklarını anlatarak, bölgedeki köylerde otların çoğu zaman kızaklar ve atlarla bazen de sırtta taşınarak hayvanlara ulaştırıldığını kaydetti.

Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi
Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi
Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi
Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'nın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika


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