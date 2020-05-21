Ağrı'nın dağlarında açan çiçekler görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Ağrı'nın dağlarında açan çiçekler görsel şölen sunuyor

Ağrı'da, baharın gelişiyle canlanan doğada açan birbirinden güzel ve rengarenk çiçekler, görsel şölen sunuyor.

Ağrı'da, baharın gelişini haber veren birbirinden güzel ve rengarenk çiçekler, görsel şölen sunuyor. Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği illerden Ağrı'nın yüksek rakımlı dağlarında geç gelen bahar ile karların erimesi ve yağışın ardından doğa canlanmaya başladı. Güneşli havanın etkisi göstermesiyle kırsal kesimde açan birbirinden farklı ve rengarenk çiçekler, göz alıcı güzellikleriyle seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkartıyor. Lavanta, dağ sümbülü, düğün çiçekleri, dağ lalesi gibi birçok çiçeğin bulunduğu dağlar, göz alıcı güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Doğada renk cümbüşü oluşturan çiçekler, ziyaretçilerine doyumsuz manzara sunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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