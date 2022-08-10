Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı - Son Dakika
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Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı

10.08.2022 18:49
Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, cadde ve sokaklarda sulama yapan itfaiye aracı elektrik arızası nedeniyle alev aldı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, cadde ve sokaklarda sulama yapan itfaiye aracı elektrik arızası nedeniyle alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Cadde ve sokaklarda sulama işlemi yapan itfaiye aracı, elektrik arızası nedeniyle bir anda alev aldı. İtfaiye aracı alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü.Yangın sonrası itfaiye aracı kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
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Marmaris'te kaza: 1 yaralı Marmaris'te kaza: 1 yaralı Bağcılar'da park halinde servis alev alev yandı Bağcılar'da park halinde servis alev alev yandı
Kaynak: DHA

Tragger, Diyadin, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı - Son Dakika
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