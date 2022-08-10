Olay, saat 16.00 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Cadde ve sokaklarda sulama işlemi yapan itfaiye aracı, elektrik arızası nedeniyle bir anda alev aldı. İtfaiye aracı alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü.Yangın sonrası itfaiye aracı kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tragger, Diyadin, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sokakları sulayan itfaiye aracı alev alev yandı - Son Dakika

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