Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009'da Doğubayazıt ilçesinde kardeşi O.T'yi silahla öldürüp, ablasının kızı O.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı Van'da yakalandı - Son Dakika

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