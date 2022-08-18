Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı Van'da yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı Van'da yakalandı

18.08.2022 20:10
Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı Van'da yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 13 yıl önce kardeşini öldüren, ablasının kızını yaralayan zanlı, jandarma ekiplerince tarlada çalıştığı sırada yakalandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 13 yıl önce kardeşini öldüren, ablasının kızını yaralayan zanlı, jandarma ekiplerince tarlada çalıştığı sırada yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009'da Doğubayazıt ilçesinde kardeşi O.T'yi silahla öldürüp, ablasının kızı O.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yeri tespit edilen M.T. önceki gün Çaldıran ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kardeşini öldüren şahıs tarlada çalışırken yakalandı Kardeşini öldüren şahıs tarlada çalışırken yakalandı Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erol Ağrı'ya uğurlandı Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erol Ağrı'ya uğurlandı
Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı Van'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı Van'da yakalandı - Son Dakika
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