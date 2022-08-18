Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009 yılında Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde töre saikiyle işlenen cinayette kardeşi O.T.'yi silahla öldürüp, ablasının kızı O.T.'yi de bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.T.'nin gizlendiği yeri tespit etti. Jandarma ekipleri fiziki takibin ardından M.T.'yi, dün çalıştığı tarlada yakaladı. Van Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yakalanan cinayet şüphelisinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kardeşini öldürdü, 13 yıl sonra tarlada çalışırken yakalandı - Son Dakika

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