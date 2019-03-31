Son Dakika Haberleri: Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Yıldız...

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Yıldız...

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Yıldız Acar kazandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Yıldız..., System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Yıldız Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yıldız Acar 16 bin 351, AK Parti adayı Ertuğrul Eryılmaz 7 bin 53, CHP adayı Ali Karakol 422 oy aldı.

-Acar'ın öz geçmişi

Acar, 1989 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Doğubayazıt Ahmed-i Hani Lisesinde okuyan Acar, Eskişehir Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun oldu.

Acar, 1 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerde il genel meclisi üyesi olarak seçildi. Acar, evli ve iki çocuk annesidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Yıldız Acar, Halkların Demokratik Partisi, Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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