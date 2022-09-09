Zanlıların evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda, suç delilleri içerdiği tespit edilen 9 cep telefonu, 11 sim kart, kuru sıkı tabanca, kısa namlulu tüfek ve bunlara ait fişekler, 3 yabancı şahıs kimlik kartı, yabancı 7 kişiye ait sırt çantası ile içerisinde bulunan küpe, kolye ve muhtelif kıyafet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Cumhuriyet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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