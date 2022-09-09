Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

09.09.2022 18:50
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı.

Çok sayıda ekip, bu kapsamda Türkiye- İran sınırına yakın noktada bulunan Dağdelen köyüne operasyon düzenleyerek 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda, suç delilleri içerdiği tespit edilen 9 cep telefonu, 11 sim kart, kuru sıkı tabanca, kısa namlulu tüfek ve bunlara ait fişekler, 3 yabancı şahıs kimlik kartı, yabancı 7 kişiye ait sırt çantası ile içerisinde bulunan küpe, kolye ve muhtelif kıyafet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen ve Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Cumhuriyet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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