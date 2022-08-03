Ağrı'da İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.08.2022 18:41
Ağrı'da İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı bir tırda, 14 kilo 242 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı bir tırda, 14 kilo 242 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan İran plakalı bir tırı takibe aldı.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesi yakınlarında durdurdukları tırda, narkotik dedektör köpeği destekli arama yaptı.

Tırda 2 çanta içerisine gizlenmiş 14 kilo 242 gram metamfetamin ele geçiren polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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