Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

Ekipler, Vatan Mahallesi'nde yer alan baraka şeklindeki iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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