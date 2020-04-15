Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Ağrı Valisi Süleyman Elban , 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel tarafından çelenk bırakıldı.

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