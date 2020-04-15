Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel tarafından çelenk bırakıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kentte yapılması planlanan kutlama etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.