Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı - Son Dakika
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Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı

6 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Elban mesajında, vatanı uğuruna fedakarca savaşan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, gazileri saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Elban, kutsal vatan topraklarının kurtarılması için genci yaşlısı ile kadını ve erkeğinin büyük mücadele gösterdiğini vurgulayarak, "Türk milleti, tarih boyunca sürekli hür ve bağımsız olarak yaşamış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla vazgeçmemiştir. Milletimize bu mücadele ruhunu veren en önemli unsur; istiklale ve bağımsızlığa duyduğu özlem ve vatan için şehit olma arzusudur. Ağrı'mız da bu ruh ile bağımsızlığını kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Milletvekili Çelebi ise mesajında 102 yıl önce düşmana başkaldıran Ağrılıların destansı bir mücadele sonunda işgalci Rus ve Ermeni güçlerini bu aziz vatanın topraklarından kovduğunu kaydetti.

Mesajında ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma ve Ağrı'ya sahip çıkarak hak ettiği konuma ulaştırma gayretinde olduklarına yer veren Çelebİ, şunları kaydetti:

"Bugün, kadınıyla erkeğiyle koca bir ulusun var olmak ve esaretten kurtulmak için canını ortaya koyuşunun, Çanakkale'yi geçirtmeyen kahraman ordumuzun inancı ve kudretiyle vatanına sahip çıkışının ve dünyaya dudak ısırtan mücadelesini zaferle taçlandırışına giden yolun yıl dönümdür. Bugün hür okunan ezanların, eğitim veren okulların, özgürce alınan nefeslerin ilk günüdür. Vatan, bayrak ve hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren ve aziz milletimize karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren Ağrılı hemşehrilerimiz, ilelebet dalgalanmak üzere şanlı bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olmuştur."

Belediye Başkanı Sayan da Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunu anarak, mesajında şunları paylaştı:

"102 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün ilimde, bilimde, teknikte ülkemize yakışır şekilde vermeliyiz. Mücadelemiz cehaletledir, geri kalmışlıkladır. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur.

Sevdamızın adı Ağrı'dır. Sevdamızın adı Türkiye'dir."

Süleyman Elban, Ekrem Çelebi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:24 Kaynak: AA

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