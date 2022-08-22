Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

22.08.2022 20:32
Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 36 AAE 168 plakalı hafif ticari araç, Ağrı- Erzurum kara yolu ilçe merkezi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Eleşkirt, Erzurum, Tragger, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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