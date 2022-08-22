Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eleşkirt, Erzurum, Tragger, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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