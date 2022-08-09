Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı

09.08.2022 12:40
Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tır büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tır büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt ilçesine 6 kilometre mesafede meydana gelen kazada, 76 DD 880 plakalı tır aşırı süratli olmasından dolayı yoldan geçen hayvan sürüsüne daldı. Kazada 10 büyükbaş hayvan telef olurken bazı hayvanlar yaralandı. Tır şoförü yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı frenlerinin tutmadığını belirtirken, sürü sahibi büyük bir şok yaşadı. - AĞRI

YORUMLAR
500
Elektrik akımına kapılan sürüdeki koyunları kurtarırken ölümden döndü Elektrik akımına kapılan sürüdeki koyunları kurtarırken ölümden döndü
Kaynak: İHA

Eleşkirt, Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:28:35. #1.13#
SON DAKİKA: Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş