Ağrı'nın En Centilmen Takımı 04 Doğubayazıt Spor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'nın En Centilmen Takımı 04 Doğubayazıt Spor - Son Dakika

Ağrı'nın En Centilmen Takımı 04 Doğubayazıt Spor

6 saat önce

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl uygulamaya konulan "Centilmenlig" uygulamasının sonuçları açıklandı.

Ağrı'nın En Centilmen Takımı 04 Doğubayazıt Spor, System.String[]

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl uygulamaya konulan "Centilmenlig" uygulamasının sonuçları açıklandı.


Açıklanan sonuçlara göre 2019-2020 futbol sezonunda en centilmen futbol takımı 1,14 puanla 04 Doğubayazıt Spor oldu. 04 Doğubayazıt Spor, Centilmenlik Belgesini Askf Başkanı Erkan Kösedağ'dan teslim aldı.


Futbolun bir centilmenlik oyunu olduğunu söyleyen 04 Doğubayazıt Spor Kulüp Başkanı Rıza Sorak " Doğubayazıt olarak futbolda çok önemli aşamaları geride bıraktık. Her maçta kavgaların yaşandığı bir futbol anlayışından, en centilmen takım olma aşamasına geldik. Futbolcularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. İnşallah play-off sürecinde de aynı şekilde gelen her rakibimizi misafir olarak kabul edip, centilmenliğimizi devam ettireceğiz." dedi.


Öte yandan 04 Doğubayazıt Spor'un ardından 1,28 puanla Hamur Spor gelirken, ligin sonuncusu 5,23 puanla İshakpaşa Spor takımı oldu.


Takımların Centilmenlik sıralamaları ise şöyle oluştu;


04 Doğubayazıt Spor 1,14


Hamur Spor 1,28


Taşlıçayspor 2,00


Ağrı Vefa Spor 2.1


Bayazıtspor 2,14


Eleşkirtspor 2,53


Ağrı İdmanyurdurspor 3,20


İshak Paşa Spor 5,23 - AĞRI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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