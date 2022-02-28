Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi - Son Dakika

Ağrı'da kilometrelerce uzunluktaki menderesler, karla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kentte etkili olan yağışların ardından il merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyü yakınlarındaki mendereslerin çevresi karla kaplandı.
Yazın çevresinde rengarenk çiçeklerin açtığı kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin beyaz örtüsü, karlı dağlarla bütünleşti.
Vadi içerisinde kıvrılarak akan menderesler ve çevresini kaplayan kar örtüsü, AA muhabirince dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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