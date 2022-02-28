Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi

28.02.2022 10:32
Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi

Ağrı'da kilometrelerce uzunluktaki menderesler, karla ayrı bir güzelliğe büründü.

Ağrı'da kilometrelerce uzunluktaki menderesler, karla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentte etkili olan yağışların ardından il merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyü yakınlarındaki mendereslerin çevresi karla kaplandı.

Yazın çevresinde rengarenk çiçeklerin açtığı kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin beyaz örtüsü, karlı dağlarla bütünleşti.

Vadi içerisinde kıvrılarak akan menderesler ve çevresini kaplayan kar örtüsü, AA muhabirince dron ile görüntülendi.

Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi
Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi
Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi
Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi

YORUMLAR
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Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi - Son Dakika


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