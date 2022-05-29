Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika
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Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

29.05.2022 12:50
Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

Ağrı'nın en yüksek noktalarından Aladağlar ve Sinek Yaylası'nda kış ve bahar renkleri, doğaya güzellik katıyor.

Ağrı'nın en yüksek noktalarından Aladağlar ve Sinek Yaylası'nda kış ve bahar renkleri, doğaya güzellik katıyor.

Kentin güneyinde yer alan, 3 bin rakımın üzerindeki Aladağlar'ın Koçbaşı Tepesi, mayısın son gülerinde de karla kaplı görüntüsünü muhafaza ediyor.

İklim koşullarının mevsim normallerine dönmeye başladığı kentteki Sinek Yaylası'nda eriyen karlar, doğal gölet ve su birikintileri oluşturuyor.

Bir tarafı karla, diğer tarafları düğün çiçekleriyle kaplı olan dağlar, güzel manzaralar ortaya çıkarıyor.

Akarsuların debisini yükselten kar suları, doğaya canlılık veriyor.

Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
Ağrı'nın karlı dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

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Kaynak: AA

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