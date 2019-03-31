Son Dakika Haberleri: Ağrı'nın Patnos İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Emrah Kılıç...

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Emrah Kılıç...

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Emrah Kılıç kazandı.

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Emrah Kılıç..., System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Emrah Kılıç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Kılıç 10 bin 482, AK Parti adayı Mehmet Hanifi Alır 6 bin 88, Saadet Partisi adayı Abdulhalık Taşkın 4 bin 168 oy aldı.

-Kılıç'ın özgeçmişi

Kılıç, 1982 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Patnos'ta yapan Kılıç, Kafkas Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Patnos'da bazı okullarda öğretmenlik yapan Kılıç, daha sonra ilçedeki bir banka şubesinde çalıştı. Kılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ağrı, Patnos, Emrah Kılıç, Güncel
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