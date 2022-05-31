Ağrı'nın Sinek Yaylası koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'nın Sinek Yaylası koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi

31.05.2022 10:44
Ağrı'nın Sinek Yaylası koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi

Ağrı'da zengin bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası, ilkbaharda göçerlerin yaylaya getirdiği binlerce küçükbaş hayvanla şenlendi.

Ağrı'da zengin bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası, ilkbaharda göçerlerin yaylaya getirdiği binlerce küçükbaş hayvanla şenlendi.

Her yıl yaz aylarında Iğdır ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki göçerlerin tercih ettiği Sinek Yaylası, ilkbahar yağışlarıyla zengin bitki örtüsüne kavuştu.

Eriyen kar sularıyla akarsularının da debisi yükselen yayla, besicilerin binlerce koyun, kuzu ve oğlaklarıyla bölgeye gelmesiyle canlandı.

Koyun ve kuzu sesleriyle şenlenen yayla, akarsu kenarlarında açan düğün çiçekleri ve yemyeşil otlaklarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Yayla ve çevresindeki doğal güzellikler, dron ile görüntülendi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor Ucuza koyun satma bahanesiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama Ucuza koyun satma bahanesiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama
Kaynak: AA

İlkbahar, Iğdır, Bitki, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'nın Sinek Yaylası koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:43 BAE'de açıklama yapan Hulusi Akar'dan kafa karıştıran sözler! Erdoğan gibi net bir tarih vermedi
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'nın Sinek Yaylası koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement