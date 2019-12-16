Ağrı'nın soğuk havasında birliktelik sıcaklığı - Son Dakika
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Ağrı'nın soğuk havasında birliktelik sıcaklığı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesinin yedi bölgede gerçekleştirilecek programlarından altıncısı Ağrı'da yapıldı.

Ağrı'nın soğuk havasında birliktelik sıcaklığı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesinin yedi bölgede gerçekleştirilecek programlarından altıncısı Ağrı'da yapıldı.


Ağrı'da Sanayi ve Ticaret Odasının Konferans Salonunda yapılan programda, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, proje tanıtım ve takdim konuşmasında mevsimin zorlu şartlarında Ağrı'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ağrı'nın tarihte silinmez izlerinin bulunduğunu, tarihin buradaki izlerinde terörün acı hatıralarının olduğunu belirten Can, halkın son derece misafirperver olduklarını, sanayi ve ticaret odası ve meclis başkanlığının, Ağrı Sivil Toplum Platformunun ve birçok sivil toplum kuruluşunun Ağrı'ya değer kattığını gördüklerini söyledi. Kanaat önderlerinin de Ağrı'ya yapmış oldukları ziyaretlerde birlik ve beraberliğin sağlanmasında ortak eylem planı ve faaliyetlere hazır olunduğunu gördüklerini bildiren Can, Ağrı Belediye Başkanı ile yaptıkları ziyaret programında Ağrı'da "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi, parkı, kupası gibi etkinlikleri birlikte yapabileceklerini ifade etti.


Ağrı'da birlik ve beraberlik adına faaliyet göstererek adeta açık müze olan "Biz Birlikte Güçlüyüz" sesinin daha yüksek şekilde çıkacağını belirten Can, gerek Ağrı'da gerekse Ağrı dışından; Van, Ankara, Kayseri, Niğde, Elazığ gibi şehirlerden gelerek "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesine katkı sundukları için İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.


Program, aile fotoğrafı çektirilmesi ve birlikteliğe katkı hediyeleri ile son buldu. - ANKARA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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