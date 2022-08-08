Kerbela şehitleri anıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde anma programı düzenlendi.

Ehlibeyt Yeşil Cami Derneğince gerçekleştirilen programda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, mezarlık ve Yassıkaya köyü ziyaretinin ardından ellerinde Türk bayrakları ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyarak Ehlibeyt Yeşil Cami'nin önüne kadar yürüdü.

Burada çeşitli ilahiler okuyan vatandaşlar, sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Camide devam eden programda, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İl Müftüsü Celal Büyük ve Ehlibeyt Yeşil Cami Derneği Başkanı Mehmet Hanbaba konuşma yaptı.