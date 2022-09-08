Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı - Son Dakika
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Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

08.09.2022 19:48
Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya ot kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 bin balya ot kullanılamaz hale geldi.

Aşağı Dumanlı köyünde çiftçilerce yaz aylarında biçilen ve hayvanların kışlık ihtiyacı için üst üste yığılan otların olduğu alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması başlattı.

Yangında, yaklaşık 5 bin balya ot yandı.

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Kaynak: AA

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı - Son Dakika
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