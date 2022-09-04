Düğün dönüşü otomobili takla atan sürücü öldü - Son Dakika
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Düğün dönüşü otomobili takla atan sürücü öldü

04.09.2022 17:41
Düğün dönüşü otomobili takla atan sürücü öldü

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, düğün dönüşü otomobili takla atıp, şarampole devrilen sürücü Mustafa Telhan (25), hayatını kaybetti.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, düğün dönüşü otomobili takla atıp, şarampole devrilen sürücü Mustafa Telhan (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ağrı- İran kara yolu Taşlıçay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt'ta bir yakınının düğününe katıldıktan sonra yola çıkan Mustafa Telhan idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Telhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Telhan'ın cenazesi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Telhan'ın sanayide usta olarak çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Ağrı'da otomobil takla attı: 1 ölü Ağrı'da otomobil takla attı: 1 ölü
Kaynak: DHA

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün dönüşü otomobili takla atan sürücü öldü - Son Dakika

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