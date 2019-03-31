Ağrı'nın Tutak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, BBP Adayı Bülent Duru...
3 saat önce
Ağrı'nın Tutak ilçesinde belediye başkanlığını BBP adayı Bülent Duru kazandı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde belediye başkanlığını BBP adayı Bülent Duru kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Duru 635, AK Parti adayı Yavuz Özcan 599, DP adayı Suat Engin 548 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA
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