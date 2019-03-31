Son Dakika Haberleri: Ağrı'nın Tutak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, BBP Adayı Bülent Duru...

Ağrı'nın Tutak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, BBP Adayı Bülent Duru...

3 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde belediye başkanlığını BBP adayı Bülent Duru kazandı.

Ağrı'nın Tutak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, BBP Adayı Bülent Duru..., System.String[]
Ağrı'nın Tutak ilçesinde belediye başkanlığını BBP adayı Bülent Duru kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Duru 635, AK Parti adayı Yavuz Özcan 599, DP adayı Suat Engin 548 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Tutak, Ağrı, Bülent Duru, Güncel
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