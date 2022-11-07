Ağrı'daki feci kazadan ilk görüntüler! Vatandaşlar korkuyla etrafa kaçışmış - Son Dakika
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Ağrı'daki feci kazadan ilk görüntüler! Vatandaşlar korkuyla etrafa kaçışmış

07.11.2022 15:48

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında 7 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Feci olaydan sonra vatandaşların panik içerisinde etrafa kaçıştığı anlar ve küle dönen iki araç kameralara kaydedildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm havayı dumanla kaplarken, kahreden olayda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel kaynaklara göre kazada yaralanan 19 kişi hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların tedavisine başlandığı öğrenildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Feci kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde yangın nedeniyle gökyüzünün dumanlarla kaplandığı görülürken, vatandaşların da panik içerisinde etrafa kaçtığı izlendi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler:

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi
Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi
Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi
Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi
Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi
Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi
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Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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