Ağrı'nın Tutak ilçesinde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm havayı dumanla kaplarken, kahreden olayda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklara göre kazada yaralanan 19 kişi hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların tedavisine başlandığı öğrenildi.
Feci kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde yangın nedeniyle gökyüzünün dumanlarla kaplandığı görülürken, vatandaşların da panik içerisinde etrafa kaçtığı izlendi.
Olay yerinden gelen ilk görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Ağrı'daki feci kazadan ilk görüntüler! Vatandaşlar korkuyla etrafa kaçışmış - Son Dakika