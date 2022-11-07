Ağrı'daki feci kazadan ilk görüntüler! Vatandaşlar korkuyla etrafa kaçışmış

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Ağrı'da otobüs ile yakıt yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Feci kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde yangın nedeniyle gökyüzünün dumanlarla kaplandığı görülürken, vatandaşların da panik içerisinde etrafa kaçtığı izlendi.

Ağrı 'nın Tutak ilçesinde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm havayı dumanla kaplarken, kahreden olayda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var