Ağrı nisan karıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Ağrı nisan karıyla beyaza büründü

13.04.2022 16:13

Ağrı'da nisan ayının ikinci haftasında kar etkili oldu.

Ağrı'da nisan ayının ikinci haftasında kar etkili oldu.

Kentte soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Zaman zaman tipiye de dönüşen kar, kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı aksattı.

Belediye ekipleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Vatandaşlardan Muhammed Deniz, AA muhabirine, bu yıl çok fazla kar yağdığını ve baharda da yağmaya devam etiğini söyledi.

Ağrı nisan karıyla beyaza büründü
Ağrı nisan karıyla beyaza büründü
Ağrı nisan karıyla beyaza büründü
Ağrı nisan karıyla beyaza büründü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı nisan karıyla beyaza büründü - Son Dakika


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