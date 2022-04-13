Ağrı nisan karıyla beyaza büründü - Son Dakika

Ağrı'da nisan ayının ikinci haftasında kar etkili oldu.

Kentte soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Zaman zaman tipiye de dönüşen kar, kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı aksattı.

Belediye ekipleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Vatandaşlardan Muhammed Deniz, AA muhabirine, bu yıl çok fazla kar yağdığını ve baharda da yağmaya devam etiğini söyledi.