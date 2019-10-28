Son Dakika Haberleri: Ağrı otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı -
Son Dakika Güncel Ağrı otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı -

Ağrı otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı -

14 dakika önce

Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı - Ağrı'da, uygulama yapan polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı -

Ağrı'da, uygulama yapan polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Araçta bulunan ve polis olduğu belirlenen 2 kişi, görevli polislerden kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alınan polislerden birinin, yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı, diğerinin de başpolis olduğu öğrenildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, önceki gün, sabah saatlerinde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Polisin kimlik sorduğu araçtaki 2 kişi, kendilerinin de polis olduğunu belirtti. Bu sırada görevli 3 polisten 1'i, önce otomobilin arka kapısını ardından da bagajı açtı. Bagaja bakan polisler, kaçak sigaraları görünce şüpheli polisler de aracı hareket çalıştırarak, kaçmaya başladı. Bu sırada görevli polis memuru, sürücünün açık penceresine tutundu. Şüpheli polisler, yaklaşık 100 metre arkalarından koşturdukları polise aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Uygulama noktasından kaçan 2 polis memuru, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Görevli polis ekibinin, otomobili durdurup, kontrol yaptığı ve şüpheli polislerin olay yerinden kaçtığı anlar, mobese kameralarınca anbean kaydedildi.

BİRİ BAŞPOLİS DİĞERİ AÇIĞA ALINMIŞ

Gözaltına alınan polis memurlarından birinin, kaçak sigara nedeniyle yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı öğrenildi. Diğer polisin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde başpolis olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli polislerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ağrı otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı -

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:58 Kaynak: DHA
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