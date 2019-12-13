Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tenekeci, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.

Yarışmanın AA'nın kalitesini gösterdiğini ifade eden Tenekeci, "Anadolu Ajansı ülkemizin gururu. Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gerek yerelde gerekse de ulusalda güzel haberlerini görüyorum. Anadolu Ajansının haberlerini de çok beğeniyorum. En doğru haberi zaman kaybetmeden vatandaşlara ulaştırıyorlar." diye konuştu.

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hüseyin Yıldız, Erhan Tenekeci, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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