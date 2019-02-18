Ağrı Patnos'ta Araç Parkı Kavgası 1 Ölü, 3 Yaralı
50 dakika önce
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Ağrı
'nın Patnos
ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.Olay, bugün öğlen saatlerinde İnönü mahallesi Malazgirt
Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meseleri yüzünden çıkan kavga yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış
(58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık
Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:21 Kaynak: DHA
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Çırılçıplak Soyup, Boynuma İp Geçirip Dövdü
2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu
Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı