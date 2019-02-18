Son Dakika Haberleri: Ağrı Patnos'ta Araç Parkı Kavgası 1 Ölü, 3 Yaralı

Ağrı Patnos'ta Araç Parkı Kavgası 1 Ölü, 3 Yaralı

50 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.Olay, bugün öğlen saatlerinde İnönü mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meseleri yüzünden çıkan kavga yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Mustafa Çalış, Ağrı, Patnos, 3. Sayfa
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