Ağrı sağlık bakanı koca, gürbulak sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Ağrı sağlık bakanı koca, gürbulak sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu
6 saat önce
AĞRI Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
AĞRI Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu
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