Ağrı sağlık bakanı koca, gürbulak sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı sağlık bakanı koca, gürbulak sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Ağrı sağlık bakanı koca, gürbulak sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu

6 saat önce

AĞRI Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.

AĞRI Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu

Ağrı sağlık bakanı koca, gürbulak sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu

fahrettin koca, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
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