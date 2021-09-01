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AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ - Son Dakika

AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ

01.09.2021 15:39

TÜRKİYE'nin koronavirüs aşı haritasında sarı iller kategorisinde yer alan Ağrı'da, maviye geçmek için 24 saat aralıksız çalışılıyor.

TÜRKİYE'nin koronavirüs aşı haritasında sarı iller kategorisinde yer alan Ağrı'da, maviye geçmek için 24 saat aralıksız çalışılıyor. İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, park, bahçe, sokak ve kafeleri dolaşıp bugüne kadar aşı olmayanları ikna edip, aşıya götürdü.

Türkiye'de en fazla aşılama oranına il sahip olmak için çaba sarfeden Ağrı Sağlık Müdürlüğü yetkililerince başlatılan aşı kampanyasında, 60 mobil ekibin yanı sıra 6 kontrol noktasında kurulan aşı stantları ve 13 aşı çadırında hizmet veriliyor. İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki aşı çadırında görevli sağlık ekibiyle cadde, kıraathane ve çay bahçelerini gezerek aşı olmayanları iknaya çalıştı. Daharlı, ikna olan vatandaşları da çadıra götürüp aşılarını yaptırdı.

Kent genelinde aşı kampanyası başlattıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, "Ağrı'da vaka sayılarının yüksek, aşı oranının düşük olması nedeniyle idari mülki amirlerimiz, ilimizde faaliyet yürüten STK temsilcileri, muhtarlar ve bütün il sağlık müdürlüğü idarecilerimizle beraber sahada aşılama yapıyoruz. Bugün bu organizasyonla 18 mahallemizde muhtarlarımızla birlikte 60 mobil ekip ve 60 sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle dev bir aşı organizasyonu gerçekleştirdik. Amacımız aşıyla ilimizdeki vaka sayılarını, yoğun bakım hasta sayısını ve vefat sayısını azaltmak. Şu anda vaka artışlarımız yüksek seyretmekle beraber aşılama oranımız arttıkça da hastaneye yatış ve yoğun bakım yatış oranımız da azalıyor. Tabi ki insanlarımızı aşılamak için ekiplerimiz hane hane, mahalle mahalle geziyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın da destekleriyle güzel bir çalışma devam ediyor" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ MAVİ KATEGORİ'

Delta mutasyonunun ortaya çıkmasıyla vefatların genç, yaşlı ve aşısızlarda görüldüğünü ifade eden Daharlı, hastaneye yatan ve entübe olan hastaların yüzde 95'inin aşısız olan ya da aşılarını tamamlamayan kişiler olduğuna dikkat çekti. Daharlı, kentte vaka sayıları ve aşılama oranına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın dediği gibi 'Ağrı'ya ne sarı ne mavi Ağrı'ya en çok aşılama oranına sahip il olmak yakışır'. Biz de Sayın Bakanımızın mesajını aldık. Tüm ilimiz, vatandaşlarımız, idarecilerimiz, kaymakamlarımız ve Sayın Valimizle birlikte bir seferberlik başlattık. Hedefimiz 3 ile 4 gün içerisinde mavi il kategorisine girmek. Şu an sarı kategorideyiz. İnşallah bu kampanyamızda halkımızın da desteğiyle hedefimize ulaşacağız. Şu an ilimizde yaklaşık 380 bin doz aşımızı yaptık. Bunun 220 bin dozu birinci doz aşıdır. Hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70 seviyelerinde. Her geçen gün de vaka sayımız artıyor. Özellikle yatan ve entübe olan hastalarımızın yüzde 95'i aşısız ya da bir doz aşı olan, aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan oluşuyor. Artık yaşlıya gence bakmıyor. Delta mutasyonunun da ortaya çıkmasıyla vefatlar genç-yaşlı aşısızlarda da görülüyor. O yüzden bunun önüne geçmek için vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ

Cumhuriyet Caddesi, İl Sağlık Müdürü, Türkiye, Ağrı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI SAĞLIK MÜDÜRÜ, HALKI İKNA EDİP AŞIYA GÖTÜRDÜ - Son Dakika


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