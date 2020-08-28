Ağrı şehidi Çetin Ak'ın naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

Ağrı şehidi Çetin Ak'ın naaşı memleketine getirildi

Ağrı Doğubeyazıt'ta mayına basarak şehit düşen Ordulu uzman çavuşun cenazesi memleketine getirildi

ORDU - Ağrı Doğubeyazıt'ta yürütülen operasyonda mayına basması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı, askeri uçakla Ordu'ya getirildi.

Ağrı Doğubeyazıt'ta yürütülen 'Yıldırım-3' operasyonunda mayına basması sonucu ağır yaralanan, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Erzurum'a sevk edilen ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit Çetin Ak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, protokol üyeleri, askeri erkanlar ve ailesi tarafından karşılandı. Çaybaşı nüfusuna kayıtlı olan şehit Çetin Ak'ın naaşı bugün memleketinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.