Ağrı şehidinin baba evinde yas

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok'un acı haberi baba evine ulaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketatar saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Altunok'un acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesinde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları da eve akın etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şehit er Zekeriya Altunok'un naaşı, yarın öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

(İHA)