AĞRI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE, RAHİM DUVARINDAN 23 MİYOM ÇIKARILDI - Son Dakika

MALATYA'da, kasığında dolgunluk, ağrı, düzensiz ve aşırı kanama şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Gülfer Çakar'ın (41) rahim duvarında tespit edilen 23 miyom operasonla alındı.

Malatya'da yaşayan Gülfer Çakar, kasığındaki dolgunluk, uzun süren ve düzensiz kanamalar ve ağrı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Tarık Göksel Gül tarafından muayene edilen hastanın rahim duvarı etrafında çok sayıda miyom tespit edildi. Hızlı şekilde büyüdükleri tespit edilen 23 miyom, operasyonla çıkarıldı.

'23 MİYOMU ÖZENLE, ÇIKARTTIK'

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Gül, hastanın henüz çocuk sahibi olmamasından dolayı rahim duvarındaki miyomları özenle aldıklarını, belirterek, Miyomlar eğer alınacaksa uygun zaman ve gerekliliğine çok dikkat etmek lazım. Bir de bu miyomları almadan önce hastayı takip ediyorduk. Miyomların hızlıca büyüdüklerini gördük. Uzun süre hastayı ameliyat etmedik ancak miyomların büyüdüğünü görünce, bazı endikasyonlardan dolayı miyomları almaya karar verdik. 23 miyomu özenle, rahime asla zarar vermeden çıkarttık dedi.

Gerçekleştirilen operasyon sonrası yeniden sağlığına kavuşan Gülfer Çakar, doktoruna teşekkür etti.