Son Dakika Haberleri: Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 4 kilogram kitle çıktı
Son Dakika Sağlık Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 4 kilogram kitle çıktı - Son Dakika

Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 4 kilogram kitle çıktı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından yaklaşık 4 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 4 kilogram kitle çıktı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından yaklaşık 4 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ismi belirtilmeyen bir kadın hasta, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Suruç Devlet Hastanesi'nde muayene edildi.

Hastanede yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen hasta ameliyata alındı.

Ameliyatla kadının karnından yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, karnın sol yarısını neredeyse tamamen kaplayan yaklaşık 30 santimetre boyutlarında bir kitle tespit ettiklerini belirtti.

Kitleyi başarılı bir operasyonla aldıklarını anlatan Eşiyok, "Kitlenin sol yumurta ve sol tüpü içine aldığı, 28 santimetre civarında olduğu ve yaklaşık 4 kilogram olduğu gözlendi. Hastanın genel durumu iyi olup 2-3 gün içeresinde taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hasta ise sağlığına kavuştuğu için doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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