Ağrı Sivil Toplum Platformundan Batman ve Siirt illerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Sivil Toplum Platformundan Batman ve Siirt illerine ziyaret - Son Dakika

Ağrı Sivil Toplum Platformundan Batman ve Siirt illerine ziyaret

6 saat önce

Ağrı Sivil Toplum Platformu Yürütme Kurulu üyeleri Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın başkanlığında Batman ve Siirt illerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Ağrı Sivil Toplum Platformundan Batman ve Siirt illerine ziyaret, System.String[]

Ağrı Sivil Toplum Platformu Yürütme Kurulu üyeleri Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın başkanlığında Batman ve Siirt illerinde ziyaretler gerçekleştirdi.


Ziyaret programına Ağrı Sivil Toplum Platformu başkanı Mehmet Salih Aydın, Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkanı Kenan Çetin, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Erkan kösedağ ve yönetim kurulu üyesi Metehan Karasu yer aldı.Platform heyetin, Batman ziyaretinde bir dönem Ağrı'da görev yapan Batman başsavcısı Ömer Mete'yi ve Batman barosu başkanı Av.Hamit Çakman'ı ziyaret etti.Heyet daha sonrasında Siirt iline geçerek burada AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Baro başkanı Av.Nizam Dilek ve Siirt ASKF Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı'yı ziyaret etti.Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ağrı ile Siirt halklarının kadim bir dostluğu bulunuyor. Bende Ağrı ilini ziyaret ettiğimde Ağrı insanının mert ve misafirperver olduğuna şahitlik ettim. " dedi. Siirt Baro başkanı Nizam Dilek ise Ağrı Sivil Toplum Platformu başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Ağrı Baro başkanı olan Salih Aydın'ı ve ekibini ağırlamakdan mutluluk duyduğunu dile getirerek"Sivil toplum örgütleri, örgütlendikleri şehirlerde önemli işlere imza attıyorlar. Bu ziyaret ile karşılıklı olarak sivil toplum örgütlerinın sorunları hakkında görüşme yaptık" dedi.


Ziyaretin iki şehir arasında sivil toplum örgütleri boyutunda önemli izler bıraktığını söyleyen Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın, " Platform olarak bir ön çalışma olması hasebiyle farklı illerde görev yapan sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ettik. İnşallah Ağrı'da platform üyesi ve platformumuza üye olmayan diğer sivil toplum örgütlerini de bir araya getirerek farklı ilerle kardeşlik dostluk arkadaşlık ilişkilerimizi geliştirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu ziyaret bizim için bunun bir ön çalışması niteliğinde oldu. Bizleri gerek Batman ilinde gerekse Siirt ilinde misafir eden gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AĞRI

Batman, Siirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:04 Kaynak: İHA
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