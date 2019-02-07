Son Dakika Haberleri: Ağrı Soğuk Havanın Etkili Olduğu Ağrı'da Araçları Battaniyelerle Sardı

Ağrı Soğuk Havanın Etkili Olduğu Ağrı'da Araçları Battaniyelerle Sardı

1 saat önce

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da araçları battaniyelerle sardıAğrı'da son günlerde etkili olan soğuklar sebebiyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da araçları battaniyelerle sardı

Ağrı'da son günlerde etkili olan soğuklar sebebiyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20.5 derece ölçüldüğü kentte, sürücüler araçlarını battaniyelerle korumaya çalıştı.

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuklar sebebiyle kent merkezi adeta buz kesti. Soğuk sebebiyle ağaçlar kırağı bağlarken dereler dondu. Gece buz kesen derelerden gündüz buz kütlelerinin akması ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, evlerinin önlerine çektikleri araçlarını battani ve naylonlarla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:02 Kaynak: DHA

Ağrı, Güncel
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