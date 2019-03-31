Son Dakika Haberleri: Ağrı Son

Ağrı Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 194Toplam Seçmen : 64.435Açılan Sandık : 64Açılan Sandık Oranı : % 32,99Kullanılan Oy : 16.623Geçerli Oy : 16.051Katılım Oranı : % 25,8PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAVCI SAYAN% 58,449.380HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 30,334.

Ağrı Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 194
Toplam Seçmen : 64.435
Açılan Sandık : 64
Açılan Sandık Oranı : % 32,99
Kullanılan Oy : 16.623
Geçerli Oy : 16.051
Katılım Oranı : % 25,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAVCI SAYAN% 58,449.380
HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 30,334.869
DİĞER% 4,39704
İYİ PARTİTANER SÖYLEMEZ% 2,39384
SAADET PARTİSİMEHMET ERAT% 2,02324
CHPAHMET MERİÇ% 1,99320
TKPHETEM AYAZ% 0,1422
BTPHASAN KULOĞLU% 0,1118
DSPTEKİN ORUÇ% 0,0610
ÖZCAN GÖKÖZCAN GÖK% 0,0610
BERAT GÖKÇEBERAT GÖKÇE% 0,047
MEMET ÖLÇERMEMET ÖLÇER% 0,023
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

DİYADİN

Açılan Sandık Oranı : % 18,42
Katılım Oranı : % 66,56


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBETÜL YAŞAR% 56,47777
AK PARTİSALİH YAŞAR% 37,5516
CHPABİDİN YENİGÜN% 455
SAADET PARTİSİEROL ERGÜL% 1,0214
MHPAHMET ŞİMŞEK% 0,446
İYİ PARTİRIZA KARAKUŞ% 0,365
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,223
DOĞUBAYAZIT

Açılan Sandık Oranı : % 2,9
Katılım Oranı : % 63,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYILDIZ ACAR% 55,89446
AK PARTİERTUĞRUL ERYILMAZ% 35,21281
CHPALİ KARAKOL% 4,3935
SAADET PARTİSİNECİB YEL% 2,2618
MHPFEYYAZ BİLEN% 2,0116
BTPFATIMA KAPLAN% 0,252
ELEŞKİRT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


HAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 94,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEZMİ ERGÜL% 54,51483
SAADET PARTİSİİSMET ASLAN% 43,57386
HDPCEMAL AKAR% 1,029
CHPMUZAFFER ADEMİ% 0,797
MHPCAN ALPER AKTAŞ% 0,111
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 32,99
Katılım Oranı : % 77,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAVCI SAYAN% 58,449.380
HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 30,334.869
DİĞER% 4,39704
İYİ PARTİTANER SÖYLEMEZ% 2,39384
SAADET PARTİSİMEHMET ERAT% 2,02324
CHPAHMET MERİÇ% 1,99320
TKPHETEM AYAZ% 0,1422
BTPHASAN KULOĞLU% 0,1118
DSPTEKİN ORUÇ% 0,0610
ÖZCAN GÖKÖZCAN GÖK% 0,0610
BERAT GÖKÇEBERAT GÖKÇE% 0,047
MEMET ÖLÇERMEMET ÖLÇER% 0,023
PATNOS

Açılan Sandık Oranı : % 42,59
Katılım Oranı : % 75,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPEMRAH KILIÇ% 44,64.927
AK PARTİMEHMET HANİFİ ALIR% 242.651
SAADET PARTİSİABDULHALIK TAŞKIN% 17,731.958
DİĞER% 11,741.297
CHPLOKMAN ÇETİN% 0,8392
İYİ PARTİHAMDULLAH DENİZHAN% 0,4853
MHPAYDIN ŞİMŞEK% 0,444
DPFESİH BAYAR% 0,2123
BTPYUSUF HAYDAR GÖKSEL% 0,011
TAŞLIÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 77,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMET TAŞDEMİR% 40,76873
HDPYUSUF ALADAĞ% 31,65678
MHPSİNAN AYDEMİR% 10,36222
SAADET PARTİSİSALİH ARSLAN% 9,38201
CHPKUTBETTİN TEKGÜL% 7,75166
DİĞER% 0,092
TUTAK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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