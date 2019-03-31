Ağrı Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 194Toplam Seçmen : 64.435Açılan Sandık : 64Açılan Sandık Oranı : % 32,99Kullanılan Oy : 16.623Geçerli Oy : 16.051Katılım Oranı : % 25,8PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAVCI SAYAN% 58,449.380HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 30,334.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|194
|Toplam Seçmen
| :
|64.435
|Açılan Sandık
| :
|64
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 32,99
|Kullanılan Oy
| :
|16.623
|Geçerli Oy
| :
|16.051
|Katılım Oranı
| :
|% 25,8
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAVCI SAYAN
|% 58,44
|9.380
|HDP
|ABDURRAHMAN DOĞAR
|% 30,33
|4.869
|DİĞER
|% 4,39
|704
|İYİ PARTİ
|TANER SÖYLEMEZ
|% 2,39
|384
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ERAT
|% 2,02
|324
|CHP
|AHMET MERİÇ
|% 1,99
|320
|TKP
|HETEM AYAZ
|% 0,14
|22
|BTP
|HASAN KULOĞLU
|% 0,11
|18
|DSP
|TEKİN ORUÇ
|% 0,06
|10
|ÖZCAN GÖK
|ÖZCAN GÖK
|% 0,06
|10
|BERAT GÖKÇE
|BERAT GÖKÇE
|% 0,04
|7
|MEMET ÖLÇER
|MEMET ÖLÇER
|% 0,02
|3
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
DİYADİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,42
|Katılım Oranı
| :
|% 66,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BETÜL YAŞAR
|% 56,47
|777
|AK PARTİ
|SALİH YAŞAR
|% 37,5
|516
|CHP
|ABİDİN YENİGÜN
|% 4
|55
|SAADET PARTİSİ
|EROL ERGÜL
|% 1,02
|14
|MHP
|AHMET ŞİMŞEK
|% 0,44
|6
|İYİ PARTİ
|RIZA KARAKUŞ
|% 0,36
|5
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,22
|3
DOĞUBAYAZIT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 2,9
|Katılım Oranı
| :
|% 63,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YILDIZ ACAR
|% 55,89
|446
|AK PARTİ
|ERTUĞRUL ERYILMAZ
|% 35,21
|281
|CHP
|ALİ KARAKOL
|% 4,39
|35
|SAADET PARTİSİ
|NECİB YEL
|% 2,26
|18
|MHP
|FEYYAZ BİLEN
|% 2,01
|16
|BTP
|FATIMA KAPLAN
|% 0,25
|2
ELEŞKİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
HAMUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,14
|Katılım Oranı
| :
|% 94,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEZMİ ERGÜL
|% 54,51
|483
|SAADET PARTİSİ
|İSMET ASLAN
|% 43,57
|386
|HDP
|CEMAL AKAR
|% 1,02
|9
|CHP
|MUZAFFER ADEMİ
|% 0,79
|7
|MHP
|CAN ALPER AKTAŞ
|% 0,11
|1
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 32,99
|Katılım Oranı
| :
|% 77,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAVCI SAYAN
|% 58,44
|9.380
|HDP
|ABDURRAHMAN DOĞAR
|% 30,33
|4.869
|DİĞER
|% 4,39
|704
|İYİ PARTİ
|TANER SÖYLEMEZ
|% 2,39
|384
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ERAT
|% 2,02
|324
|CHP
|AHMET MERİÇ
|% 1,99
|320
|TKP
|HETEM AYAZ
|% 0,14
|22
|BTP
|HASAN KULOĞLU
|% 0,11
|18
|DSP
|TEKİN ORUÇ
|% 0,06
|10
|ÖZCAN GÖK
|ÖZCAN GÖK
|% 0,06
|10
|BERAT GÖKÇE
|BERAT GÖKÇE
|% 0,04
|7
|MEMET ÖLÇER
|MEMET ÖLÇER
|% 0,02
|3
PATNOS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 42,59
|Katılım Oranı
| :
|% 75,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|EMRAH KILIÇ
|% 44,6
|4.927
|AK PARTİ
|MEHMET HANİFİ ALIR
|% 24
|2.651
|SAADET PARTİSİ
|ABDULHALIK TAŞKIN
|% 17,73
|1.958
|DİĞER
|% 11,74
|1.297
|CHP
|LOKMAN ÇETİN
|% 0,83
|92
|İYİ PARTİ
|HAMDULLAH DENİZHAN
|% 0,48
|53
|MHP
|AYDIN ŞİMŞEK
|% 0,4
|44
|DP
|FESİH BAYAR
|% 0,21
|23
|BTP
|YUSUF HAYDAR GÖKSEL
|% 0,01
|1
TAŞLIÇAY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,43
|Katılım Oranı
| :
|% 77,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMET TAŞDEMİR
|% 40,76
|873
|HDP
|YUSUF ALADAĞ
|% 31,65
|678
|MHP
|SİNAN AYDEMİR
|% 10,36
|222
|SAADET PARTİSİ
|SALİH ARSLAN
|% 9,38
|201
|CHP
|KUTBETTİN TEKGÜL
|% 7,75
|166
|DİĞER
|% 0,09
|2
TUTAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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