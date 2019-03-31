Son Dakika Haberleri: Ağrı Son

Ağrı Son

57 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 194Toplam Seçmen : 64.435Açılan Sandık : 92Açılan Sandık Oranı : % 47,42Kullanılan Oy : 23.660Geçerli Oy : 22.764Katılım Oranı : % 76,7PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAVCI SAYAN% 57,7913.155HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 32,377.

Ağrı Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 194
Toplam Seçmen : 64.435
Açılan Sandık : 92
Açılan Sandık Oranı : % 47,42
Kullanılan Oy : 23.660
Geçerli Oy : 22.764
Katılım Oranı : % 76,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAVCI SAYAN% 57,7913.155
HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 32,377.368
DİĞER% 3,12710
İYİ PARTİTANER SÖYLEMEZ% 2,44556
SAADET PARTİSİMEHMET ERAT% 1,98450
CHPAHMET MERİÇ% 1,94441
TKPHETEM AYAZ% 0,1125
BTPHASAN KULOĞLU% 0,0920
DSPTEKİN ORUÇ% 0,0613
ÖZCAN GÖKÖZCAN GÖK% 0,0512
BERAT GÖKÇEBERAT GÖKÇE% 0,0410
MEMET ÖLÇERMEMET ÖLÇER% 0,024
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

DİYADİN

Açılan Sandık Oranı : % 63,16
Katılım Oranı : % 70,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBETÜL YAŞAR% 56,22.774
AK PARTİSALİH YAŞAR% 33,671.662
CHPABİDİN YENİGÜN% 5,69281
DİĞER% 2,61129
MHPAHMET ŞİMŞEK% 0,7738
SAADET PARTİSİEROL ERGÜL% 0,5527
İYİ PARTİRIZA KARAKUŞ% 0,4120
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,15
DOĞUBAYAZIT

Açılan Sandık Oranı : % 13,04
Katılım Oranı : % 66,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPYILDIZ ACAR% 61,882.295
AK PARTİERTUĞRUL ERYILMAZ% 31,411.165
CHPALİ KARAKOL% 3,24120
MHPFEYYAZ BİLEN% 2,2182
SAADET PARTİSİNECİB YEL% 1,1141
BTPFATIMA KAPLAN% 0,166
ELEŞKİRT

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


HAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 93,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEZMİ ERGÜL% 51,99602
SAADET PARTİSİİSMET ASLAN% 45,42526
CHPMUZAFFER ADEMİ% 1,3816
HDPCEMAL AKAR% 1,0412
MHPCAN ALPER AKTAŞ% 0,172
PATNOS

Açılan Sandık Oranı : % 57,41
Katılım Oranı : % 78,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPEMRAH KILIÇ% 45,276.933
AK PARTİMEHMET HANİFİ ALIR% 23,653.622
SAADET PARTİSİABDULHALIK TAŞKIN% 172.603
DİĞER% 12,081.850
CHPLOKMAN ÇETİN% 0,8123
İYİ PARTİHAMDULLAH DENİZHAN% 0,692
MHPAYDIN ŞİMŞEK% 0,4467
DPFESİH BAYAR% 0,1523
BTPYUSUF HAYDAR GÖKSEL% 0,011
TAŞLIÇAY

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 78,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMET TAŞDEMİR% 40,91.070
HDPYUSUF ALADAĞ% 32,19842
MHPSİNAN AYDEMİR% 9,98261
SAADET PARTİSİSALİH ARSLAN% 9,59251
CHPKUTBETTİN TEKGÜL% 7,26190
DİĞER% 0,082
TUTAK

Açılan Sandık Oranı : % 6,67
Katılım Oranı : % 79,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN ÖZTÜRK% 33,5162
BBPBÜLENT DURU% 20,5438
AK PARTİYAVUZ ÖZCAN% 15,1428
SAADET PARTİSİMEHMET SENA DURĞUT% 10,2719
DPSUAT ENGİN% 7,5714
CHPERKAN SAYAN% 6,4912
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÇETİN% 4,869
MHPCOŞKUN AKBABA% 1,082
BTPMEHMET EMİN PEKCAN% 0,541

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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