Ağrı Son
57 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 194Toplam Seçmen : 64.435Açılan Sandık : 92Açılan Sandık Oranı : % 47,42Kullanılan Oy : 23.660Geçerli Oy : 22.764Katılım Oranı : % 76,7PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAVCI SAYAN% 57,7913.155HDPABDURRAHMAN DOĞAR% 32,377.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|194
|Toplam Seçmen
| :
|64.435
|Açılan Sandık
| :
|92
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,42
|Kullanılan Oy
| :
|23.660
|Geçerli Oy
| :
|22.764
|Katılım Oranı
| :
|% 76,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAVCI SAYAN
|% 57,79
|13.155
|HDP
|ABDURRAHMAN DOĞAR
|% 32,37
|7.368
|DİĞER
|% 3,12
|710
|İYİ PARTİ
|TANER SÖYLEMEZ
|% 2,44
|556
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ERAT
|% 1,98
|450
|CHP
|AHMET MERİÇ
|% 1,94
|441
|TKP
|HETEM AYAZ
|% 0,11
|25
|BTP
|HASAN KULOĞLU
|% 0,09
|20
|DSP
|TEKİN ORUÇ
|% 0,06
|13
|ÖZCAN GÖK
|ÖZCAN GÖK
|% 0,05
|12
|BERAT GÖKÇE
|BERAT GÖKÇE
|% 0,04
|10
|MEMET ÖLÇER
|MEMET ÖLÇER
|% 0,02
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
DİYADİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 63,16
|Katılım Oranı
| :
|% 70,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BETÜL YAŞAR
|% 56,2
|2.774
|AK PARTİ
|SALİH YAŞAR
|% 33,67
|1.662
|CHP
|ABİDİN YENİGÜN
|% 5,69
|281
|DİĞER
|% 2,61
|129
|MHP
|AHMET ŞİMŞEK
|% 0,77
|38
|SAADET PARTİSİ
|EROL ERGÜL
|% 0,55
|27
|İYİ PARTİ
|RIZA KARAKUŞ
|% 0,41
|20
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,1
|5
DOĞUBAYAZIT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 13,04
|Katılım Oranı
| :
|% 66,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|YILDIZ ACAR
|% 61,88
|2.295
|AK PARTİ
|ERTUĞRUL ERYILMAZ
|% 31,41
|1.165
|CHP
|ALİ KARAKOL
|% 3,24
|120
|MHP
|FEYYAZ BİLEN
|% 2,21
|82
|SAADET PARTİSİ
|NECİB YEL
|% 1,11
|41
|BTP
|FATIMA KAPLAN
|% 0,16
|6
ELEŞKİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
HAMUR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,43
|Katılım Oranı
| :
|% 93,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEZMİ ERGÜL
|% 51,99
|602
|SAADET PARTİSİ
|İSMET ASLAN
|% 45,42
|526
|CHP
|MUZAFFER ADEMİ
|% 1,38
|16
|HDP
|CEMAL AKAR
|% 1,04
|12
|MHP
|CAN ALPER AKTAŞ
|% 0,17
|2
PATNOS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,41
|Katılım Oranı
| :
|% 78,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|EMRAH KILIÇ
|% 45,27
|6.933
|AK PARTİ
|MEHMET HANİFİ ALIR
|% 23,65
|3.622
|SAADET PARTİSİ
|ABDULHALIK TAŞKIN
|% 17
|2.603
|DİĞER
|% 12,08
|1.850
|CHP
|LOKMAN ÇETİN
|% 0,8
|123
|İYİ PARTİ
|HAMDULLAH DENİZHAN
|% 0,6
|92
|MHP
|AYDIN ŞİMŞEK
|% 0,44
|67
|DP
|FESİH BAYAR
|% 0,15
|23
|BTP
|YUSUF HAYDAR GÖKSEL
|% 0,01
|1
TAŞLIÇAY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 78,5
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMET TAŞDEMİR
|% 40,9
|1.070
|HDP
|YUSUF ALADAĞ
|% 32,19
|842
|MHP
|SİNAN AYDEMİR
|% 9,98
|261
|SAADET PARTİSİ
|SALİH ARSLAN
|% 9,59
|251
|CHP
|KUTBETTİN TEKGÜL
|% 7,26
|190
|DİĞER
|% 0,08
|2
TUTAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 6,67
|Katılım Oranı
| :
|% 79,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BARAN ÖZTÜRK
|% 33,51
|62
|BBP
|BÜLENT DURU
|% 20,54
|38
|AK PARTİ
|YAVUZ ÖZCAN
|% 15,14
|28
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET SENA DURĞUT
|% 10,27
|19
|DP
|SUAT ENGİN
|% 7,57
|14
|CHP
|ERKAN SAYAN
|% 6,49
|12
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN ÇETİN
|% 4,86
|9
|MHP
|COŞKUN AKBABA
|% 1,08
|2
|BTP
|MEHMET EMİN PEKCAN
|% 0,54
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA
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