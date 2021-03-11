Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Kayaklı Koşu sporcuları Bolu'da büyük bir başarıya imza atılır.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 08-10 Mart 2021 tarihleri arasında Bolu/ Gerede' de düzenlenen Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcuları büyük başarı elde etti.

2 gün devam eden müsabakalar sonucunda Ağrı'yı temsil eden sporcular:

"Birinci gün yapılan müsabakalarda: U-21 Bayanlar Zozan Malkaç 1./ Seher Kaçmaz 2./ U-20 Erkekler Cihan Kartal 2./ Mehmet Türün 3./U-20 Bayanlar Fatma Yavuz 2. oldu.

İkinci gün yapılan müsabakalarda ise: U-21 Bayanlarda Seher Kaçmaz 2./ U-20 Erkeklerde Cihan Kartal 1./ Abdurrahim Duman 3./U-18 Erkekler Cumali Doğan 3. oldu."

2 Altın, 4 Gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 madalya ile yarışmaları tamamlayan sporcular madalya koleksiyonlarına yenilerini eklemiş oldu. - AĞRI