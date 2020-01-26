Ağrı Sporlu taraftarlardan Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Sporlu taraftarlardan Elazığ'a yardım - Son Dakika

Ağrı Sporlu taraftarlardan Elazığ'a yardım

6 saat önce

Ağrı 1970 Spor taraftar grubu Barikat04, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için, kışlık giysi ve gıda yardımında bulunduAğrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynan TFF 3. Lig 2.

Ağrı Sporlu taraftarlardan Elazığ'a yardım, System.String[]

Ağrı 1970 Spor taraftar grubu Barikat04, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için, kışlık giysi ve gıda yardımında bulundu


Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynan TFF 3. Lig 2. Grup Ağrı 1970 Spor - Fethiyespor maçının izleyen Ağrı 1970 Sporlu taraftarlar, maç sonrası Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için atkı ve berelerinin yanında kışlık giysi topladı.


Ağrı 1970 Spor taraftar gurubu Barikat 04 üyelerinden Kadir Barışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. Depremden etkilenenler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Barışan, "Ağrı olarak her zaman depremzedelerin yanında olacağız. Onlar üşürse biz donarız. Yapılan yardımları götürüp teslim edeceğiz. Küçükten büyüğe bütün taraflarlar imkanları doğrultusunda yardım yaptı. Bunları Türk Kızılaya ulaştırdık" dedi. - AĞRI

Elazığ, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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