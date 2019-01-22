Ağrı Tanıtım Günleri' Toplantısı Yapıldı
26 dakika önce
Ankara'da 14-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan "Ağrı Tanıtım Günleri" öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.
Ankara
'da 14-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan "Ağrı
Tanıtım Günleri" öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.
Ağrı, Ankara Atatürk
Kültür Merkezinde bu yıl 14-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2. Ağrı Tanıtım Günleri ile görücüye çıkacak.
Toplantıda konuşan Vali Elban, "Ankara'da 14-17 Şubat tarihlerinde Ağrı Tanıtım Günleri'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz, geçen yılın ilk olmasını göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl yapacağımızın daha görkemli ve daha geniş kapsamlı olmasını bekliyoruz ve hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. Tanıtım günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Vali Süleyman Elban
, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı toplantı, Ağrı Dernekler Federasyonu yetkilileri tarafından "2. Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliğine dair bilgilendirme sunumu ile son buldu. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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