Son Dakika Haberleri: Ağrı Tanıtım Günleri' Toplantısı Yapıldı

Ağrı Tanıtım Günleri' Toplantısı Yapıldı

26 dakika önce

Ankara'da 14-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan "Ağrı Tanıtım Günleri" öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Ağrı Tanıtım Günleri' Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Ankara'da 14-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan "Ağrı Tanıtım Günleri" öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Ağrı, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde bu yıl 14-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2. Ağrı Tanıtım Günleri ile görücüye çıkacak.

Toplantıda konuşan Vali Elban, "Ankara'da 14-17 Şubat tarihlerinde Ağrı Tanıtım Günleri'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz, geçen yılın ilk olmasını göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl yapacağımızın daha görkemli ve daha geniş kapsamlı olmasını bekliyoruz ve hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. Tanıtım günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Vali Süleyman Elban, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı toplantı, Ağrı Dernekler Federasyonu yetkilileri tarafından "2. Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliğine dair bilgilendirme sunumu ile son buldu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ağrı, Yaşam
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