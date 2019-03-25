Son Dakika Haberleri: Ağrı Tarihi İshak Paşa Sarayı Beyaza Büründü

Ağrı Tarihi İshak Paşa Sarayı Beyaza Büründü

10 dakika önce

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüAĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı Tarihi İshak Paşa Sarayı Beyaza Büründü, System.String[]
Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi saray fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.

Doğubayazıt İlçesi'nde dün başlayan ve bugün de zaman zaman etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Baharı beklerken ilçede kar yağması vatandaşları şaşırttı. Bazı köy yollarını kapatan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kartpostallık görüntü oluşturdu. Mimarisi ve tarihiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan saray fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Fotoğrafçılar, beyaz gelinliğini giyen İshak Paşa Sarayı'nda bol bol fotoğraf çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı! Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Tarihi İshak Paşa Sarayı Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]