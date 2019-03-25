Ağrı Tarihi İshak Paşa Sarayı Beyaza Büründü
10 dakika önce
Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüAĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Tarihi İshak Paşa Sarayı
beyaza büründü
AĞRI'nın Doğubayazıt
İlçesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi saray fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.
Doğubayazıt İlçesi'nde dün başlayan ve bugün de zaman zaman etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Baharı beklerken ilçede kar yağması vatandaşları şaşırttı. Bazı köy yollarını kapatan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kartpostallık görüntü oluşturdu. Mimarisi ve tarihiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan saray fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Fotoğrafçılar, beyaz gelinliğini giyen İshak Paşa Sarayı'nda bol bol fotoğraf çekti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:55 Kaynak: DHA
Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!