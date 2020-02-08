Ağrı Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli - Son Dakika

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu.

Tipi nedeniyle özellikle geçidin en yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.



Tipiye hazırlıksız yakalanan bazı ağır tonajlı araçların sürücüleri, söz konusu rampaları çıkamayarak yolda kaldı.



Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



Türkiye- İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde tipinin etkisini kaybetmesini bekliyor.

Yolda kalan tır şoförlerinden Mehmet Emen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tendürek Geçidi'nde 6 saattir mahsur kaldığını söyledi.



Emen, " Iğdır'dan yola çıktım ve Siirt'e canlı hayvan götürüyordum. Tipi nedeniyle rampayı çıkamadım, 6 saattir de buradayım. Karayolları ekiplerinin gelip yolu açmasını bekliyoruz." dedi.



Bu arada, tır şoförlerinden Veysel Arslan ise tipi nedeniyle 5 saattir yolda mahsur kaldığını ve yiyeceğinin de bittiğini söyledi.