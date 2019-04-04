Ağrı Ticari Araç Refüjde Takla Attı, 1 Çocuk Öldü, 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı
16 dakika önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ticari araç yoldan çıkarak refüjde takla attı, bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si cocuk 6 kişi yaralandı.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde ticari araç yoldan çıkarak refüjde takla attı, bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si cocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Eleşkirt-Ağrı karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nimet Çetrez (60) idaresindeki 04 AT 709 plakalı ticari araç, bilinmeyen bir sebeple yoldan refüje çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç refüjde takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Nimet Çetrez, eşi Ayşe Çetrez (59), Metin (34), Hülya (32), Muhammet Sait (5), Ayşenur (3) ve Zeynep Çetrez (1) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla önce Eleşkirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki Muhammet Sait Çetrez, doktorın müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Metin Çetrez ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: DHA
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